Mondiali atletica Budapest 2023, niente podio per Larissa Iapichino

(Adnkronos) – Niente podio per Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo femminile ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023: l’azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri, a soli 6 centimetri dal podio. Oro alla serba Ivana Vuleta con la misura di 7,14, argento per la statunitense Tara Davis-Woodhall con 6,91, bronzo per la rumena Alina Rotaru-Kottmann con 6,88.

“Ho sbagliato oggi. Quando arrivi all’appuntamento che stai aspettando da un anno vorresti fare tutto perfetto. Ho sbagliato, forse ho voluto anche strafare. Non so se dipende anche dall’inesperienza, ho sbagliato e mi dispiace. Mi sono tirata la zappa sui piedi da sola”, dice Iapichino a RaiSport. “Potevo sbagliare qualsiasi gara quest’anno, invece ho sbagliato proprio questa. In futuro spero di non ricadere in questi errori”.