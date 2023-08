Anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, si unisce all’allarme lanciato in diverse città d’Italia dai primi cittadini, e sottolinea che “anche da noi, la situazione è insostenibile”: sono circa 1.200 infatti gli stranieri sul territorio, di cui i circa 325 minori in capo al Comune di Cremona, senza contare gli adulti, che – secondo i dati della prefettura, sarebbero almeno 850.

Galimberti critica la circolare del viminale dei primi di agosto che ordina in sostanza ai prefetti di mettere alla porta e mandare via dai Cas, i centri di accoglienza straordinaria, tutti i richiedenti asilo che hanno ottenuto la protezione internazionale, anche se sono in attesa del permesso di soggiorno o del trasferimento in una struttura del Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Lavorare in questo modo, dice galimberti, finisce per generare clandestinità.

