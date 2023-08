Buon cibo, tanta musica e giochi per tutte le età: per la festa patronale 2023 la Pro Loco non cambia gli ingredienti che si sono rivelati vincenti lo scorso anno. L’appuntamento clou è per giovedì 24, giorno di San Bartolomeo, quando dalle 19.30 a Cascina Castello in via Roma sarà aperta la cucina dalla quale usciranno i piatti con gli gnocchi della tradizione, carne alla griglia e dolci, serviti ai tavoli dai volontari. Alle 21 si darà il via alla musica dell’orchestra Manuel Rodi live show che trascinerà gli amanti del ballo a esibirsi sulla pista. Un gonfiabile con tappeti elastici farà invece la gioia dei più piccoli.

Venerdì 25 nella stessa location, alle ore 21 inizierà l’attesa tombolata gigante con i numerosi premi che la fortuna assegnerà ai giocatori accorsi anche dai paesi vicini che, occhi incollati alle cartelle, spereranno di portarsi a casa il televisore, o la griglia da cucina, o…non fa differenza. Ci si accontenta anche di un premio di consolazione, perché l’importante, come si sa, è partecipare e, soprattutto in questo caso, stare con gli amici. Per tutta la serata, funzionerà il servizio bar che offrirà sollievo alle alte temperature di questo agosto infuocato.

L’invito che la Pro Loco rivolge a tutti, grumellesi e non, è come sempre quello di partecipare alle due serate di festa in compagnia di tanti amici.

