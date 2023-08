Si avvicina il rinnovo della segreteria provinciale e cittadina del Pd, cariche che attualmente sono ricoperte da Vittore Soldo e Luca Burgazzi. Si andrà verso una candidatura unitaria per entrambe le segreterie. Nel dettaglio, per la provinciale sarà riconfermato l’attuale segretario Vittore Soldo, che è rimasto in carica per 5 anni.

Obiettivo è quello di portare avanti un progetto condiviso, cercando di riorganizzare il partito sul territorio, cammino già intrapreso da Soldo negli anni scorsi; il pd d’altronde ha bisogno di un rilancio, e sarà questo un altro degli obiettivi che porterà avanti il nuovo segretario provinciale. Già nei prossimi giorni verrà ufficializzata la sua candidatura. Si voterà poi i primi di ottobre.

Incertezze invece sui possibili candidati alla segreteria cittadina del Pd, attualmente ricoperta da Burgazzi, che è anche assessore alla cultura del Comune di Cremona. Il politico ha dato la sua disponibilità per un eventuale ricandidatura, anche se il percorso diventerebbe molto faticoso per chi come lui ricopre un doppio incarico, con dietro l’angolo una delle sfide più importanti, ossia quella delle amministrative del 2024, quando la città di Cremona andrà al voto per il rinnovo del primo cittadino, progetto ancora tutto da costruire. Resta dunque in stallo e in dubbio il nome di chi andrà a ricoprire il posto di segretario cittadino.

Silvia Galli

