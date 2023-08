42esima edizione della Festa sul Campo di ieri a Casalsigone che si è conclusa ieri sera. 5 giornate all’insegna della musica e del buon cibo, con circa un migliaio di persone a sera. La festa impiega un esercito di un’ottantina di volontari, capitanati da Angelo Tusi, tra servizio in cucina, al bar, alle casse e ai tavoli.

Da sempre il ricavato viene devoluto alla parrocchia di Casalsigone. Quest’anno servirà a realizzare l’impianto di irrigazione del campo sportivo dove viene organizzata la festa, ma come ogni anno parte della somma viene utilizzata per investire sulle attrezzature che servono per la festa.

Il menù viene preparato dalle donne volontarie residenti in paese, una tradizione che si tramanda da madre in figlia fin dalla prima festa più di 40 anni fa, e il piatto forte è sicuramente lo stracotto d’asino, grazie al quale la festa si è fatta conoscere oltre i confini provinciali. Numeri importanti anche quest’anno: oltre 110 chili di stracotto, 50 chili di trippa, 100 chili di ravioli, un centinaio di torte. E ora chiusa questa edizione ci si prepara già al prossimo anno.

