Toto Cutugno, il ricordo del mondo politico. Meloni: “Un Italiano vero”

(Adnkronos) – L’Italia si stringe nel ricordo di Toto Cutugno, scomparso oggi martedì 22 agosto all’età di 80 anni. Dal mondo politico arrivano numerosi messaggi di cordoglio sui social. “Ciao a Toto Cutugno, un Italiano vero” twitta la premier Giorgia Meloni. “Oggi ci lascia un Grandissimo” twitta il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Con la sua ‘L’Italiano’, ha saputo far cantare milioni di persone, portando la musica italiana in tutto il mondo. Buon viaggio, Toto Cutugno”. “Addio a Toto Cutugno, emblema assoluto di italianità” dice il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità, Francesco Lollobrigida. “La sua musica ha saputo superare i confini di un mondo diviso in due, unendo gli italiani che a migliaia di chilometri di distanza non hanno mai smesso di amare le proprie radici”.







“Con la scomparsa di Toto Cutugno il mondo della musica perde un interprete popolare e importante” dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Un artista, con l’orgoglio di essere italiano, apprezzato anche all’estero, i cui successi sono stati la colonna sonora di un’epoca. Dimostrò il suo talento anche come autore. Sono vicino alla famiglia e alle persone a lui più care in questo momento doloroso “.

“Lasciatelo cantare, anche da lassù” twitta Matteo Renzi. “Perché è stato un italiano vero. La morte di Toto Cutugno per quelli della nostra generazione è la scomparsa di una delle colonne sonore del nostro Paese. È il tempo che scorre. E da padre penso a quel capolavoro che è ‘Il tempo se ne va’. Un abbraccio alla famiglia e a chi gli ha voluto bene. Che la terra gli sia lieve”.