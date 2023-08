E’ accusata di tentato omicidio, aggressione, condotta negligente e omissione di soccorso, Imani Lucas, la 29enne del New Jersey alla guida della Honda Accord che nella notte fra domenica e lunedì a New York ha falciato sette persone, tutte rimaste ferite, compresi i coniugi italiani Matteo Maria Maj, 51 anni, graphic designer piacentino, e la moglie Giulia Gardani, 34enne di Spinadesco, istruttrice federale di tennis.

Alla polizia, la madre della Lucas ha raccontato che la figlia l’aveva chiamata mentre stava guidando dicendo di sentirsi in stato confusionale e di non sapere dove si trovasse. La stessa 29enne ha detto agli agenti di aver sentito la voce di Dio che le parlava. “Ho chiuso gli occhi, pregato, e continuato a guidare”. È risultata negativa al test su alcool e droga, ma non a quello psichiatrico. La donna soffrirebbe di problemi mentali: sarebbe affetta da disturbo bipolare e preda di attacchi maniacali.

Intanto i feriti restano ricoverati all’ospedale Bellevue di Manhattan. Le condizioni della coppia di italiani in luna di miele fanno ben sperare per una rapida ripresa. Maj, che si è fratturato il naso, tibia e perone della gamba destra, ha superato due interventi chirurgici al viso e alla gamba, mentre la moglie Giulia, che nel frattempo si è risvegliata ed è cosciente, è ancora in prognosi riservata dopo aver affrontato un intervento di cinque ore al rachide cervicale. Delle sette persone rimaste ferite, tutti tra i 24 e i 61 anni, lei è la più grave. Ma le sue condizioni sono in via di miglioramento.

Un vero e proprio incubo, quello vissuto dalla coppia e dagli altri passanti, che si sono visti piombare addosso improvvisamente la macchina della 29enne americana. “Ha puntato su di noi che eravamo fermi in attesa di attraversare. Ha accelerato e l’auto è salita sul marciapiede”, è stato il racconto dei coinvolti.

Le immagini riprese da una delle telecamere di sicurezza hanno registrato il momento in cui l’auto è piombata sui turisti, falciati e scaraventati a una decina di metri di distanza dal punto di impatto.

Per fortuna tutti se la caveranno. Matteo Maj rientrerà a Piacenza nei prossimi giorni, mentre Giulia dovrà restare in ospedale a New York per la riabilitazione.

S.P.

© Riproduzione riservata