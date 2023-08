L’India arriva sulla Luna, l’entusiasmo dei tecnici e del premier Modi

BANGALORE (INDIA) (ITALPRESS) – Giornata storica per l’India: la sonda Chandrayaan-3 ha centrato l’obiettivo dell’allunaggio. E’ il quarto Paese in assoluto a compiere un’impresa del genere dopo Stati Uniti, Cina e Russia. Nelle immagini, la gioia del premier Narendra Modi e dei tecnici dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale.

fsc/mgg/gsl (Fonte video: ISRO – Indian Space Research Organisation)