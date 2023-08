Modena, esplosione in una carrozzeria: un operaio morto e uno ferito

(Adnkronos) – Un operaio è morto dopo il trasporto in ospedale e un altro è in gravi condizioni a causa di un’esplosione in una carrozzeria in località Fossalta, a Modena. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono impegnate sul posto da questa mattina. “Incendio spento, in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area”, si legge in un tweet dei vigili del fuoco.