Mondiali atletica Budapest 2023 oggi in tv: orari e programma 23 agosto

(Adnkronos) –

Dopo l’oro di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto maschile, i Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 regalano oggi – 23 agosto – un’altra giornata con tanti atleti in pista e in pedana nelle gare in diretta tv su Rai e Sky. Il programma si apre alle 10.05 con le batterie degli 800 femminili: in pista Elena Bellò e Eloisa Coiro. Alle 10.15 nelle qualificazioni del salto con l’asta tocca a Claudio Stecchi. Quindi, alle 11.15 qualificazione del lungo con il 18enne Mattia Furlani: “Ho trovato qui un’atmosfera veramente incredibile, è la mia prima esperienza nel mondo dei grandi e torno motivato dalla vittoria agli Europei under 20 di Gerusalemme dopo una super gara. Il fuoco dentro c’è sempre, entro in pedana carico. Non mi accontento di nulla, cercherò di dare il massimo per entrare in finale. In questa stagione sono arrivato fino a 8,44 ventoso al meeting di Savona: un salto enorme, con qualche rimpianto per il vento, mi auguro però di poterlo ripetere in futuro”, dice il baby.

Alle 11.20 riflettori sulle batterie dei 200 femminili, con Dalia Kaddari. Alle 12.15 invece in programma le batterie dei 200 maschili con Fausto Desalu e Filippo Tortu. “Obiettivo? Andare in finale, ma era così anche quando correvo in 20.61 un paio di mesi fa agli Europei a squadre. Punto anche a scendere sotto i 20 secondi, perché credo che potrebbe servire un crono intorno a 19.95 per la finale”, dice Tortu.

Nel martello femminile, alle 19, qualificazioni per il bronzo europeo Sara Fantini. La coppia Battocletti-Cavalli si cimenta nelle batterie dei 5000 femminile. Cercano il pass per la finale le tripliste Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro. Elisa Molinarolo, nella finale dell’asta femminile, cerca un risultato di prestigio.

10.05 – 800 metri femminili – Batterie: Bellò, Coiro;

10.15 – Asta maschile – Qualificazione: Stecchi;

10.20 – Giavellotto femminile – Qualificazione;

11.15 – Lungo maschile – Qualificazione: Furlani;

11.20 – 200 metri femminili – Batterie: Kaddari;

11.55 – Giavellotto femminile – Qualificazione;

12.15 – 200 metri maschili – Batterie: Desalu, Tortu;

19.00 – Martello femminile – Qualificazione A: Fantini;

19.02 – 5000 metri femminili – Batterie: Battocletti, Cavalli;

19.10 – Triplo femminile – Qualificazione: Cestonaro, Derkach;

19.30 – Asta femminile – Finale: Molinarolo;

19.53 – 3000 siepi femminili – Batterie;

20.35 – Martello Femminile – Qualificazione B;

20.40 – 100 hs femminili – Semifinali;

21.15 – 1500 metri maschili – Finale;

21.35 – 400 metri femminili – Finale;

21.50 - 400 ostacol maschili – Finale.

Le gare di oggi 23 agosto ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 saranno trasmesse in diretta in chiaro da RaiSport dalle 9.55 alle 13.30. Su Rai 2 diretta in chiaro dalle 18.55 alle 20.30, passaggio su RaiSport dalle 20.30 alle 21.00 prima della chiusura su Rai2 dalle 21 alle 22.

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena trasmetteranno le gare della mattina, per gli abbonati Sky, dalle 10 alle 13.30 e poi dalle 18.35-21.00. Dalle 21.00 alle 22.45 diretta su Sky Sport Arena.

Su Eurosport 1, diretta delle gare dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 22.30.