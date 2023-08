Mancano ormai pochi giorni all’avvio del nuovo anno scolastico, ma la scuola cremonese sembra non essere ancora del tutto pronta, a partire dalle dirigenze vacanti: alle sette già annunciate giovedì se ne aggiunge un’ottava, quella dell’istituto comprensivo di Casalbuttano. Una situazione che preoccupa non poco i sindacati: “La difficoltà è quella di far partire l’anno scolastico in essere e di avere una guida che possa predisporre tutti i passaggi necessari” evidenzia Alba Caridi, segretaria della Flc Cgil. “Saranno scuole che andranno in reggenza, ma alcune sono molto complesse dal punto di vista delle gestione: prendiamo ad esempio lo Stanga, che conta tre sedi, le aziende collegate e in più un convitto. Insomma, una situazione che ci preoccupa particolarmente”.

Come se non bastasse, spiega ancora la sindacalista, “alcuni di questi istituti si trovano anche sprovvisti di direttore dei servizi generali amminnistrativi, ossia colui che gestisce la parte amministrativa e il personale Ata”.

A questa situazione si aggiunge l’annosa questione delle supplenze, che coinvolgono in maniera massiccia anche gli insegnanti di sostegno. “Questo perché nonostanze le assunzioni da concorso si sono rivelate insufficienti per coprire tutte le immissioni in ruolo che sarebbero servite” sottolinea ancora Caridi. “Anche quest’anno ci troveremo di nuovo con scuole in cui mancheranno insegnanti, e molte cattedre andranno a supplenti. Purtroppo, sebbene il ministero, per la Lombardia, avesse autorizzato 22mila assunzioni, ne sono state fatte solo poco più di 9mila”.

Con questa premessa, e considerando che lo scorso anno le supplenze sul nostro territorio erano state 1600, il trend del prossimo anno scolastico si appresta ad essere similare. Di qui, una grande battaglia, da parte del sindacato, per accelerare le operazioni. “Stiamo spingendo affinché le assegnazioni vengano fatte prima dell’inizio della scuola, in modo che quando i ragazzi possano trovare fin da subito il consiglio di classe completo”.

