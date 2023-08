Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del sovrappasso di via Bergamo. Da lunedì 28 agosto, completato il cantiere sulla carreggiata in direzione ovest, inizierà il rifacimento dei giunti della struttura sul lato est. I lavori riguarderanno la carreggiata con direzione Piacenza-Mantova.

La circolazione sulla tangenziale rimarrà a doppio senso di marcia, con cambio di carreggiata in corrispondenza del sovrappasso a carico del flusso veicolare con percorrenza Piacenza-Mantova. Questa parte dell’intervento si protrarrà per circa circa due settimane, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. L’asfaltatura già avvenuta e il ripristino dei giunti fanno parte delle attività prodromiche cui seguirà la demolizione e il rifacimento della parte inferiore del sovrappasso con particolare attenzione ai piloni che presentano segni di ammaloramento. Sarà in particolare ripristinato il copriferro, cioè la parte di protezione delle armature contro gli agenti climatici e l’inquinamento. Questa ultima parte dei lavori non causerà problemi al traffico perché il cantiere sarà posizionato al centro del rondò sottostante il sovrappasso. L’intervento per la messa in sicurezza del sovrappasso di via Bergamo, un intervento importante e complesso eseguito sotto la supervisione di AEM Cremona Sp.A., è previsto che si concluda nella sua interezza entro l’autunno.

