Risvegliatasi con l’amaro in bocca per la sconfitta contro il Bari e per il punto racimolato in due partite, la domenica della Cremonese si addolcisce con l’ufficialità dell’ingaggio di Massimo Coda.

Già in tribuna allo Zini durante il match di ieri sera, sabato 26 agosto, Coda da oggi torna a tutti gli effetti un giocatore grigiorosso.

Il club ha infatti comunicato di aver ingaggiato la punta dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto.

