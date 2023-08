Successo per la quarta edizione del NESSUN DORMA, questa mattina all’alba alle foci del Morbasco a Gerre de Caprioli, di fronte al Cristo del Po, in uno scenario suggestivo che ha accolto oltre 150 persone.

Un cast che non ha deluso le aspettative sotto la direzione artistica di Controsensoteatro: Alberto Branca alla voce narrante, Eleonora Carapella al pianoforte, Enrica Fabbri voce soprano e Cosimo Vassallo voce tenore. Bellissima anche l’interpretazione rock di Matteo Filippini – Rock Mentalist. La giornalista Eleonora Busi ha condotto l’evento, che si è avvalso della preziosa collaborazione di: Protezione civile Padus, Palabosco Bar Pizzeria Ristorante Pub con Erika Pagliari e Roberto Gandini e Alessandro Marchi, tecnico ed assistente.

Il servizio di Michela Cotelli

Riprese video Francesco Sessa

© Riproduzione riservata