Un uomo di 52 anni è stato trovato morto questa mattina poco dopo le 7 in via Cresmiero a Crema, nei pressi del centro ricambi Bosch. L’uomo è stato notato riverso da un passante, che ha dato l’allarme. I sanitari, giunti sul posto con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Crema, non hanno potuto che constatare il decesso.

L’uomo era di nazionalità indiana e senza fissa dimora. Con ogni probabilità gli è stato fatale un malore. Sulle circostanze stanno operando i carabinieri di Crema.

