Era ricercato da circa due mesi dalle forze dell’ordine per aver aggredito una persona a Milano e, dopo averla fatta cadere, gli aveva rubato il monopattino su cui stava transitando. Il ragazzo, un minore straniero non accompagnato, è stato identificato e arrestato venerdì scorso a Cremona dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, dando così esecuzione l’ordinanza di custodia cautelare emessa a fine giugno dal Tribunale per i Minorenni di Milano.

All’epoca il complice era riuscito scappare, mentre il giovane ora arrestato era stato raggiunto e bloccato, opponendo resistenza e aggredendo il personale delle forze dell’ordine. Era quindi stato arrestato e collocato in una comunità per minori in Toscana. Ma dopo pochi giorni si era allontanato e aveva fatto perdere le sue tracce.

Il Giudice del Tribunale per i Minorenni, vista l’evidente violazione della misura in corso e la possibilità che potesse commettere reati della stessa indole, aveva disposto l’accompagnamento presso l’istituto penale minorile, ma il ragazzo era mai stato fermato e identificato. Fino al pomeriggio del 25 agosto quando è stato raggiunto dai militari di stanza a Cremona che lo hanno poi accompagnato al Beccaria di Milano. gbiagi

