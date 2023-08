Raddoppiano i casi di Covid in una settimana, un aumento che si registra non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Il tasso di positività in Italia è salito dal 6,5% al 9,2%. La causa è da imputarsi alla diffusione della nuova variante di nome Eris Epirola. Il ministero alla Salute un paio di settimane fa ha diffuso una circolare sulla vaccinazione anti Covid, testo si annuncia la campagna gratuita per anziani e pazienti fragili per l’autunno che verrà svolta insieme a quella anti influenzale Da ottobre, tutte le persone a rischio potranno proteggersi contro il Coronavirus. Abbiamo sentito l’infettivologa cremonese Claudia Balotta. Il servizio di Simone Bacchetta

