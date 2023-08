La sera del 16 agosto, al Centro Sportivo Stradivari di Via Milano a Cremona, si è tenuta la tradizionale Serata di San Rocco, con proposte gastronomiche a base di gnocchi di patate. L ‘Evento è stato organizzato a scopo benefico dal CDA del Centro Sportivo con La Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro e la Cascina San Marco Onlus e il Patrocinio e la collaborazione del Lions Distretto 108 Ib3 Italia. L’intero ricavato, che ammonta a 2,176,6 euro, è stato devoluto in beneficenza alla Fondazione Sospiro. Un ringraziamento a tutto il CDA del Centro Stradivari, a tutte le maestranze e ai volontari, ma il più grande e doveroso va ai soci e ai loro ospiti che hanno risposto numerosi allo scopo benefico.

La Fondazione Sospiro è un Centro Nazionale per il trattamento delle patologie nell’Autismo e nelle Disabilità Intellettive che sta realizzando un importante progetto costruendo una struttura specificatamente progettata per l’accoglienza e il trattamento, in sicurezza, di una popolazione con gravi disturbi della condotta e, nel contempo, per l’accoglienza e la formazione dei famigliari e/o degli operatori dei servizi territoriali invianti.

Da diversi anni Fondazione Sospiro intrattiene rapporti istituzionali e/o di collaborazione scientifica e formativa con importanti realtà della ricerca, della clinica e della formazione come l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Sigmund Freud University, Università Kore Enna, IESCUM e Amico-DI.

Particolarmente importante per la realizzazione di questo progetto è stata la collaborazione con il Kennedy Krieger Institute (KKI) della J. Hopkins University riconosciuto come Centro di riferimento internazionale per il trattamento delle psicopatologie PcA/PcD.

Giovanni Scotti, Presidente Fondazione Sospiro, ha detto: “L’iniziativa della gnoccata di San Rocco organizzata dal Centro Sportivo Stradivari e Lions a sostegno della costruzione del Centro Nazionale Autismo è segnale di gran cuore dei cremonesi ed è un riconoscimento per l’impegno di tutti i nostri operatori. Ringraziamo lo staff per aver individuato nel nascituro Centro Nazionale Autismo un importante obiettivo per far conoscere e sostenere attraverso l’organizzazione di questo riuscito evento”.

Simone Zani, Presidente Cascina San Marco, ha a sua volta commentato: “Durante la serata del 16 agosto abbiamo avuto l’opportunità di raccontare la nostra realtà, la mission e i valori che promuoviamo attraverso l’esperienza adi cascina San marco a cinque anni dalla sua costituzione. Un’ esperienza che Fondazione Sospiro ha fortemente voluto e che sta generando positive ricadute sul progetto di vita di ragazzi con disabilità residenti presso la Fondazione che frequentano le nostre attività. L’emozione dei numerosi presenti è stata percepita: un grande onore essere stati presenti. Grazie a tutto lo staff del CS Stradivari e ad Antonio D’Avanzo per averci invitato e reso protagonisti di un riuscitissimo evento”.

Roberto Serventi, Presidente CDA Stradivari: “E’ stata per noi del CDA del Centro Sportivo una grande emozione organizzare l’iniziativa del 16 agosto interamente dedicata ad uno scopo nobile come la beneficenza ed auspichiamo che sia l’inizio di una proficua e duratura collaborazione con la Fondazione Sospiro”.

Antonio D’Avanzo, Responsabile Rapporti con le istituzioni Cremona Lions Distretto 108 Ib3 Italia: “A volte è difficile unire le persone e farle sentire come un sola, con questo evento, del quale i Lions International sono stati patrocinatori e collaboratori, direi che ci siamo riusciti ed il risultato parla da solo”.

