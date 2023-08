“Camminando un PO”, la manifestazione inclusiva ludico motoria, alla sua prima edizione, a favore della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, è stata presentata oggi presso la sala consiliare della Provincia di Cremona.

Un evento che si svolgerà il 17 settembre con ritrovo alle 8,30 alle Colonie Padane e che prevede tre percorsi (5, 9 e 16 km), adatti alle diverse esigenze, promosso dalla Provincia di Cremona con ASD Marathon Cremona Nordic Walking e UISP Comitato di Cremona e con la collaborazione ed il patrocinio di ATS Val Padana, Comune di Cremona, Comune di Gerre dè Caprioli, Comune di Stagno Lombardo, AVIS Comunale di Cremona, Asd Atletica-Mente Aics, CONI Comitato Regionale Lombardia, CSV Lombardia Sud ETS, Padania Acque SPA, Panathlon Club Cremona.

“Lo slogan INSIEME per una giornata indimenticabile di Nordic Walking, camminata, divertimento esercizio fisico, amicizia e LOTTA CONTRO IL CANCRO non poteva esser meglio ideato per rappresentare la prima edizione di una manifestazione che vede la sinergia di diverse Istituzioni, Associazioni, Enti impegnati su più fronti rispetto alla salute, allo sport, al benessere psico-fisico, alla ricerca, al sodalizio a beneficio della comunità locale”, ha detto a inizio presentazione Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona.

Vorrei quindi ringraziare tutti i partners dell’iniziativa come gli sponsor, grazie ai quali si è riusciti a mettere in campo questo evento, che attraversa i nostri territori, le golene, dando ampio risalto alle peculiarità dell’habitat fluviale e paesaggistico ed offrendo al contempo una diversa opportunità di fruibilità del nostro ambiente ed occasione per favorire la ricerca contro il cancro. Mi complimento quindi con tutti i soggetti coinvolti, per il lavoro di squadra che ci ha consentito, anche in questa occasione, di calendarizzare un importante appuntamento.

Signoroni è intervenuto anche sul tema del benessere in ambito domestico e sulla necessità, considerati i drammatici eventi di violenza contro le donne, di attuare pene più severe per tali reati.

“Questa nuova iniziativa promossa dalla Provincia di Cremona rappresenta per la nostra Agenzia un ulteriore appuntamento per sensibilizzare la popolazione rispetto all’adozione di stili di vita salutari, tra questi appunto l’attività motoria e i gruppi di cammino, per una più efficace azione di prevenzione delle malattie cronico-degenerative”, ha dichiarato il Direttore Generale di ATS della Val Padana, Salvatore Mannino. Questi eventi sono un momento di aggregazione collettiva e testimonianza, ad integrazione dell’incessante lavoro quotidiano di costruzione e consolidamento delle reti tra Istituzioni, Enti e Associazioni; reti che hanno una rilevanza strategica al fine di ottimizzare l’impatto di azioni positive nelle nostre comunità e contribuire al radicamento del messaggio che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione in generale sono un obiettivo prioritario per il nostro Sistema Sociosanitario.”

E’ seguito l’intervento dell’assessore comunale allo Sport, Luca Zanacchi: “Esprimo ringraziamenti e soddisfazioni per l’ottimo risultato raggiunto in termini sia di sinergie che di interrelazioni tra enti diversi, ma che hanno a cuore un medesimo obiettivo che è la salute, la pratica sportiva ed il benessere psico-fisico. Peraltro, stiamo facendo attività molto importanti nei quartieri cittadini, anche con i gruppi di cammino, in stretta collaborazione con ATS Val Padana. Occorre sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica sulla tematiche a 360 gradi relative alla salute ed al benessere; questi eventi sono importanti per far conoscere meglio il nostro territorio che rappresenta un unicum per bellezza e caratteristiche paesaggistiche”.

La parola è poi passata a Giuseppina Bova, Vice Presidente del CUG, che ha presentato in sintesi l’iniziativa, nata sulla scorta dell’esperienza sportiva dei camminatori e del nordic walking nonché rispetto alla valorizzazione delle attività collegate al benessere psico-fisico ed al progetto WHP (Workplace Health Promotion ), attuati da ATS Val Padana ed i gruppi di cammino.

A tal proposito, Anna Feroldi, Presidente Uisp Cremona, ha evidenziato: “Non potevamo come Associazione che rispondere con un sì alla richiesta di organizzazione dell’evento.

Una nuova opportunità di fare movimento che include tutti e che speriamo porti a future edizioni sottolineando quanto sia importante utilizzare una rete di partner che facciano fruttare la loro esperienza per il bene di tutti. Lo scopo benefico è parte integrante della nostra attività promuovendo la partecipazione per aiutare chi sta affrontando problematiche davvero gravi per la propria salute”.

“Desidero ringraziare, da parte di Fondazione AIRC, della Presidente del Comitato Lombardia Esmeralda Rettagliata e della Consigliera provinciale Caterina Caldonazzo, la Provincia di Cremona, ASD Marathon Cremona Nordic Walking, UISP Comitato di Cremona e tutti coloro che hanno fortemente voluto questa iniziativa”, ha poi affermato Maria Cristina Coppola, volontaria della delegazione AIRC di Cremona. “Questo evento contribuirà a sostenere la migliore ricerca oncologica finanziata da AIRC. Nell’ultimo anno solo in Lombardia sono stati deliberati oltre 48 milioni di euro per il sostegno di centinaia progetti di ricerca e borse di studio. Un risultato reso possibile anche grazie ai numerosi appuntamenti di raccolta fondi sul territorio che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC.”

“Ritengo l’iniziativa un segnale importante per il benessere della persona che nel contesto del percorso riuscirà ad avere un contatto con l’ambiente fluviale che sicuramente garantisce un ritmo lento e di scarico dallo stress quotidiano in questa società che ci impone ritmi frenetici”, ha aggiunto il sindaco di Stagno Lombardo Roberto Mariani. “Inoltre va sottolineato l’aspetto benefico dell’iniziativa stessa dimostrando ancora una volta che il connubio sport e solidarietà vanno spesso e volentieri di pari passo. Un forte ringraziamento all’Amministrazione provinciale per la proposta messa in campo ed a tutti le associazioni e gruppi che si sono messi a disposizione per la riuscita della manifestazione”.

“Padania Acque è partner di questa importante iniziativa che valorizza i princìpi di sostenibilità ambientale e sociale promossi dal gestore idrico a livello territoriale – hanno dichiarato i vertici della Società. – Sosterremo pertanto la manifestazione con la distribuzione gratuita di acqua di rete presso la postazione mobile che verrà allestita alla partenza e all’arrivo della camminata alle Colonie Padane di Cremona. Tutti gli iscritti, inoltre, riceveranno una sacchetta contenente la borraccia per dissetarsi lungo il tragitto e ai punti ristoro, tra cui la casa dell’acqua Fonte Cristo del Po a Gerre de’ Caprioli”.

Ervano Vicini Presidente del Marathon Cremona: “Il Nordic Walking, la camminata nordica con i bastoncini arriva all’Associazione ASD Marathon Cremona 10 anni fa ed annovera oltre 200 iscritti che grazie all’insegnante Susanna Genzini l’hanno scoperta e la praticano con frequenti uscite. Il Nordic Walking è una delle discipline sportive più complete, consigliata dai medici anche per patologie come il Parkinson, oltre il benessere derivante dall’attività motoria favorisce le relazioni personali intrattenute durante le camminate creando dunque momenti di sano relax. Le camminate Nordic lungo gli argini cremonesi sono da sempre apprezzate dai nordic walkers e per tali motivi il Marthon Cremona sostiene e collabora all’organizzazione della camminata Camminando un Po, con l’auspicio che questa manifestazione sia da richiamo per scoprire le bellezze naturali di Cremona nonché per la finalità di beneficenza a favore di AIRC per la ricerca contro il cancro”.

“Con grande piacere CSV Lombardia Sud ETS partecipa a questa prima edizione di Camminando un Po, un evento all’insegna dell’inclusione, della socialità, della prevenzione e della salute. Questi infatti sono temi su cui da molti anni tantissime organizzazioni di volontariato del nostro territorio lavorano, e ai quali è sempre collegato l’impegno del CSV nell’opera di supporto, promozione e sostegno al mondo del non-profit. Camminando un Po è aperta a tutti, e ci sembra un ottimo modo per iniziare la marcia di avvicinamento all’ormai prossima edizione 2023 della Festa del Volontariato, prevista nel centro storico di Cremona domenica 1° ottobre”, ha affermato Giorgio Reali, consigliere di CSV Lombardia Sud ETS

“Ringraziamo per l’invito, che abbiamo accolto con entusiasmo, ad essere parte di una manifestazione che coniuga passione per il territorio, esercizio fisico, prevenzione e attenzione ai bisogni della comunità, socialità. Tutti aspetti che pienamente si sposano con la promozione della corretta alimentazione, genuina e salubre, a km zero, e con l’impegno di Coldiretti-Campagna Amica nelle iniziative che quotidianamente proponiamo sul territorio e nelle scuole”, ha sottolineato Paola Bono, Direttore di Coldiretti Cremona.

Tra gli sponsor si annoverano Barilla G. & R. Fratelli S.p.A, Campagna Amica, Coldiretti Cremona, Panificio Bonseri Angelo snc di Bonseri Carlo Alberto e Rossella & C., Rivoltini Alimentare Dolciaria di Massimo Rivoltini, SCR di Garufi Davide e C. snc, Spremuta Creativa di Diego Cassinelli.

