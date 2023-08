Torna subito in campo la Cremonese che questa sera, mercoledì 30 agosto, affronterà la prima trasferta di questa Serie B: alle 20.30 i grigiorossi affronteranno a Terni la Ternana.

I rossoverdi, ancora a quota zero punti, dopo una estate travagliata tra vicende societarie e tecniche, sono ripartiti da Cristiano Lucarelli in panchina.

Il tecnico livornese ha impostato questo nuovo corso tecnico alla guida degli umbri ripartendo dal 3-5-2 come modulo di riferimento.

La Ternana è una squadra dalla basse percentuali di possesso palla, senza una costruzione dal basso elaborata né insistita e che cerca di essere quanto più diretta e verticale possibile.

I rossoverdi attuano generalmente un pressing abbastanza intenso, ma scegliendo di consolidare raramente il possesso difficilmente riescono a esercitare un controllo sulla partita, esponendosi alle incursioni avversarie.

Anche per questo la Ternana è una squadra che concede molto, ma al tempo stesso è in grado di generare diverse situazioni da gol.

La Cremonese potrebbe dunque approfittare degli spazi lasciati dagli umbri, una situazione che potrebbe agevolare i grigiorossi nella ricerca del primo gol in un contesto che non si è ancora verificato per i ragazzi di Davide Ballardini.

Mauro Taino

