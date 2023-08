Dopo il successo del concerto al Teatro Ponchielli a dicembre 2022, Massimo Ranieri torna con il suo romantico e storico repertorio a Cremona il 3 settembre, questa volta in Piazza del Comune, per la seconda tranche di concerti del Tanta Robba Festival iniziato lo scorso luglio al Parco del Po.

Il cantante partenopeo ha spiegato a Cremonaoggi.it quando sia suggestivo esibirsi nella città della musica: “Sarà una serata particolare – ha detto – perchè mi sentirò amato e protetto dai grandi musicisti Monteverdi e Ponchielli e dai violini che legano questa città alla grande arte che è la liuteria.”

Un fascino, quello per i violini, che seduce spesso i grandi della musica, basti pensare a Gianna Nannini che ancora oggi ricorda l’emozione di scoprire il panorama musicale della città del Torrazzo.

Ranieri, che si esibirà a Cremona in una data quasi sold out con 1800 posti a sedere in una delle cornici più suggestive del panorama italiano, rimane legato ai suoi primi passi come artista: ” Le mie prime canzoni sono legate ai primi successi e le amo tutte, ma in modo particolare ‘Vent’anni’ perchè in quell’anno a Canzonissima compivo veramente vent’anni..”.

Nel repertorio del cantante poi pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana e che lo stesso artista ricorda con affetto: “Non posso dimenticare ‘Perdere l’Amore’ che ha segnato il mio ritorno alla canzone con la vittoria a Sanremo del 1988.

“Ora poi che sono riuscito a pubblicare un album di inediti (il titolo è lo stesso dello spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”), mi sto affezionando ad alcune canzoni scritte da autori come Giuliano Sangiorgi, Fossati, Donaggio e anche altri giovani”.

Lorenzo Scaratti

