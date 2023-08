E’ iniziata puntuale la seconda edizione di All Music Party, in piazza Stradivari, una grande serata musicale in compagnia di 15 Dj da tutta Italia, che si alternano sul palco accompagnando anche le esibizioni dal vivo. Dopo il forfait (causa Covid del cantante) del gruppo di punta, gli Eiffel65, sono subentrati come special guest Marvin e Prezioso.

La serata è un’iniziativa di All Music Digital Radio che gode del patrocinio del Comune e del contributo di Confesercenti Lombardia orientale.

Lorenzo Scaratti

