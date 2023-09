Made in Woman Made in Italy ha scelto il volto del suo primo Ambassador: è quello di Nadia Bragalini, imprenditrice nata a Cremona che oggi ha base a Piacenza dove insieme al marito ha fondato la G&G Pet Food.

“L’ho scelta – sottolinea Isa Maggi presidente nazionale degli Stati Generali delle Donne e Ceo di Made in Woman Made in Italy – perché Nadia è un’imprenditrice che si è fatta da sola, con grande determinazione, tenacia ed umiltà. È stato dunque naturale affidarle questo progetto che ha avuto il suo decollo all’Expo 2015 e che ora con questo nuovo modello di economia, come dichiarato dal nome Made in Woman Made in Italy, ha bisogno di essere diffuso, soprattutto perché declinato al femminile. L’imprenditoria al femminile è il motore del rilancio dell’economia italiana più in generale: questo è ciò in cui crediamo fortemente”.

Il progetto #madeinwoman #madeinitaly è un progetto degli Stati Generali delle Donne nato per valorizzare le imprese femminili ed offrire strumenti culturali, sociali e ambientali volti ad alimentare una nuova economia al femminile. Simbolo mediatico, ma non solo, con cui il progetto ha fatto il suo debutto nel mondo è il francobollo presentato a Roma alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso lo scorso 8 marzo.

“Essere stata scelta come Ambasciatrice da Isa – dice Bragalini – mi riempie di orgoglio e responsabilità. Allo stesso tempo mi rigenera e ricarica di entusiasmo e passione. Lo vedo come un nuovo step dopo ver ricoperto un ruolo omologo per gli Stati Generali delle Donne quando nell’agosto del 2021 venni nominata Ambassador per Le città delle Donne per Piacenza e Provincia e dell’Emilia, passando per la missione a Expo Dubai i dove ho avuto l’onore di contribuire in rappresentanza degli Stati Generali delle Donne, alla firma della Carta Internazionale dei Diritti delle Donne”.

E allora scorriamolo insieme il suo percorso, una vera e propria gavetta: entrata nella Confcommercio di Cremona con il ruolo di centralinista poco più che adolescente, negli anni Bragalini è cresciuta in modo esponenziale fino ad essere oggi una stimata imprenditrice di successo, passando dall’attività sindacale all’interno del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio, esperienza che negli anni l’ha formata insegnandole ad essere attenta non solo al tema della conciliazione, ma anche a quelli del credito, della consulenza sulle problematiche di gestione d’impresa, della formazione e del rafforzamento della “rete”.

Un’imprenditrice sempre indipendente e tenace, convinta della sua idea imprenditoriale fino ad arrivare a fondare prima nel 2011 la G&G Consulenza e Sviluppo insieme al marito Dott. Gianluca Gemo esperto nutrizionista in campo zootecnico, e poi, nel 2019, G&G Pet Food, il brand specializzato nella formulazione di integratori alimentari nutraceutici in campo animale, con commercializzazione di prodotti per l’Italia e l’estero, fino ad arrivare ai giorni nostri con il lancio di una nuova produzione di mangime umido completo per cani e gatti basato sul “Metodo del Dott Gemo”.

Un curriculum che l’ha portata ad essere insignita nel 2020 del premio “Donne che ce l’hanno fatta”, promosso da sportello Donna in collaborazione con Fondazione Gaia e con il patrocinio della Commissione Europea.

E accanto alle attività imprenditoriale e sindacale, non poteva mancare quella nel sociale: la sua attitudine ad aiutare gli altri l’ha condotta infatti ad entrare nel mondo Lions Clubs International, organizzazione di assistenza dove il service è la bussola che guida ogni azione.

Prossimo obiettivo ora, diffondere il più possibile, a livello nazionale e oltre, il progetto Made in Woman Made in Italy. Si parte mercoledì 27 settembre alle ore 16 a Villa Gaia, a Rea di Pavia, con il convegno “Coltiva la tua autostima” in occasione delle 5 giornate del Festival Connessioni, evento ideato dagli Stati Generali delle Donne per festeggiare il loro primo decennale.

