Ancora controlli stradali nel weekend e altre due patenti di guida ritirate da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona. I servizi di vigilanza sulla città, lungo la rete viabile del capoluogo e nei luoghi di ritrovo, sono stati intensificati in occasione delle due serate musicali del “Tanta Robba Festival” organizzate in piazza del Comune. Al termine dei controlli una persona è stata denunciata mentre un’altra è stata segnalata alla Prefettura per stupefacenti, con il ritiro delle patenti di guida di entrambi.

Il primo a finire nei guai è stato un 48enne, fermato in via Ghinaglia verso le 22.45 del 2 settembre. L’uomo, fermo al semaforo, è ripartito a tutta velocità, attirando l’attenzione dei militari, che lo hanno inseguito e fermato.

E’ risultato essere in stato di alterazione: l’alcoltest ha evidenziato un valore di circa 2,60 g/l, oltre cinque volte il consentito. Tenuto conto anche delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22 e le 7, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, il ritiro della patente di guida e il sequestro del suo veicolo finalizzato alla confisca.

La sera del 3 settembre, verso le 22.30, una pattuglia ha notato un’auto sospetta che, alla vista dei militari, ha tentato la fuga. Immediatamente gli occupanti sono stati controllati e identificati. Ad una perquisizione più accurata, in un portaoggetti è stato rinvenuto un involucro contenente oltre 2,3 grammi di hashish. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato posto sotto sequestro. Di conseguenza il 28enne è stato segnalato all’autorità amministrativa e la sua patente di guida è stata ritirata.

