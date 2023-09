Guidava l’auto del padre, senza avere la patente – revocata -: è finiti così nei guai un 43enne utaliano, pregiudicato. L’uomo è stato fermato a Grumello Cremonese la sera del 1 settembre dai Carabinieri della Stazione di Pizzighettone. Erano circa le 20 quando, durante un posto di controllo, un’auto si è improvvisamente fermata, quindi con una brusca retromarcia è ripartita in direzione opposta, allontanandosi rapidamente.

E’ scattato quindi l’inseguimento, ma il conducente è riuscito a fare perdere le proprie tracce. I militari avevano però fatto in tempo a prendere la targa, e una pattuglia si è recata a casa del proprietario poco dopo. In casa c’era il figlio, il 43enne, appunto, che è risultato essere l’utilizzatore del mezzo.

L’uomo ha uindi ammesso di essere stato lui alla guida e di essere scappato in quanto senza patente: il documento gli era infatti stato revocato nell’aprile del 2015, per non essersi presentato alla revisione tecnica della patente, che in precedenza era stata ritirata e sospesa. L’uomo era già stato sorpreso alla guida di una vettura a fine marzo 2022 da una pattuglia dei carabinieri della provincia di Brescia. In quella occasione era stato sanzionato amministrativamente e la sua auto era stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. Trattandosi della seconda violazione commessa nel biennio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona. Il 44enne è stato anche sanzionato per quattro violazioni al codice della strada commesse durante la fuga nelle campagne di Grumello.

© Riproduzione riservata