Massimo Ranieri ha chiuso il Tanta Robba Festival versione settembrina, regalando a tantissimi appassionati cremonesi e non un concerto di due ore in piazza del Comune. Quasi tutte occupate le sedie, ma molti hanno preferito godersi lo spettacolo dalle gradinate della Cattedrale. Uno scenario da favola, che il cantante non ha mancato di apprezzare (“Tanta roba davvero”) appena entrato sul palco poco dopo le 21, dove già lo attendeva la sua band di dieci elementi. Uomo di spettacolo, oltre che cantante capace ancora di una notevole estensione vocale, Ranieri ha dato il via al concerto con “Lasciami dove ti pare”, una canzone del 2022, per poi emozionare subito dopo con un brano cult, “La voce del silenzio” cantata con la forza di sempre.

Ancora un paio di brani e poi il primo dialogo col pubblico: “Ho iniziato a cantare nel 1964, avrò cantato 1500, 2000 canzoni, non lo so più nemmeno io, e sapete il 90 – 95% di cosa parlano? D’amore … qualcuno dirà è normale … io quelle canzoni le canto perchè secondo me parlano della sola cosa che conta. Vi confesso una cosa, io sono innamorato dell’amore, me piace proprio assaie”.

La serata è poi continuata alternando brani vecchi e nuovi, da Resta cun me a Mia Ragione, Di me di te, Mi troverai, Asini, Rose Rosse, Tu vo’ fa l’americano, Perdere l’amore, fino a Lettera di là dal mare, che ha vinto il Premio della Critica al festival di Sanremo del 2022, per finire nei bis con Pigliate ‘na pastiglia, omaggio a Renato Carosone.

Un po’ di delusione, tra il pubblico, per non aver messo in scaletta un classico come “Erba di casa mia” e per l’addio un po’ affrettato dal palco.

Tutti i sogni ancora in volo, questo il titolo dello spettacolo che Ranieri sta portando in gira per l’Italia, tra canto, recitazione e racconti inediti. Un viaggio attraverso il meglio del repertorio di Ranieri, con brani inediti scritti per lui da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. gb

