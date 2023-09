Martedì 5 settembre 2023 si terrà il secondo appuntamento con la chirurgia guidata dalla fluorescenza rivolto ai Medici specializzandi delle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Generale. L’intervento di live surgery illustrerà come trattare il tumore allo stomaco con tecniche mininvasive.

L’intervento di gastrectomia parziale coinvolgerà gli studenti di sei scuole di specializzazione italiane – connessi alla diretta streaming – mentre una decina di chirurghi specialisti in materia potranno prendere parola e rendere la lezione interattiva. (Tutti gli incontri vengono registrati e resi disponibili gratuitamente sulla piattaforma [http://www.icg-school.com)]www.icg-school.com).

Si tratta del secondo di cinque appuntamenti formativi promossi quest’anno dalla Scuola Permanente di Chirurgia Guidata dalla fluorescenza (Permanent School on ICG Guided Surgery), un’iniziativa didattica nata nel 2021 per iniziativa di Gian Luca Baiocchi (direttore della Chirurgia Generale di Cremona e docente all’Università degli Studi di Brescia), nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’ateneo bresciano.

Le lezioni successive si terranno il 3 ottobre, 3 novembre e 6 dicembre, saranno online e saranno rivolte a medici chirurghi specialisti e specializzandi, a partecipazione gratuita.

“La chirurgia guidata dalla fluorescenza rappresenta ormai uno strumento ampiamente disponibile nelle sale operatorie italiane”, spiega Baiocchi. “L’obiettivo della Scuola è mettere a confronto i migliori specialisti della chirurgia mininvasiva su casi clinici rappresentativi delle procedure chirurgiche più frequentemente eseguite, in un contesto di discussione spontanea ed informale”.

Come sottolinea Baiocchi, “nella pratica clinica e chirurgica, lo scambio di opinioni, consigli e informazioni è importante quanto la sperimentazione di tecniche anche innovative. Durante gli incontri, l’esperienza dei docenti coinvolti incontrerà la passione, l’impegno e la curiosità dei giovani futuri chirurghi”.

