L’assemblea generale del Cifta, riunitasi a Liegi (Belgio) il 2 e 3 settembre scorso, ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo, formato da sei componenti e quattro delegati per incarichi specifici. L’Italia si è portata a casa una bella soddisfazione, in quanto è stato eletto anche un cremonese, Paolo Ascagni, presidente nazionale della Uilt, Unione Italiana Libero Teatro (circa 800 compagnie per 13mila soci) e segretario della locale compagnia teatrale Qu.Em. quintelemento, che gestisce il Centro Culturale Next di via Cadolini.

“Sono ovviamente molto onorato di questo incarico – dice il neoeletto – soprattutto perchè premia non solo la mia persona, ma anche l’impegno di tutta Uilt e riconosce il grande valore del teatro amatoriale italiano. Nel Cifta dovrò occuparmi dell’importante settore della comunicazione, tramite la gestione del sito ufficiale. Voglio ringraziare il presidente Ramon Costa e tutti gli amici delle federazioni internazionali, che mi hanno accordato la loro fiducia. Sono davvero commosso ed emozionato”.

Ascagni aggiunge che tutta la parte tecnica sarà curata da Danio Belloni, Responsabile WebSocial nazionale della Uilt e dirigente/attore della compagnia Quem; sono già iniziati i lavori per ristrutturare completamente l’attuale sito e per ridefinire il settore della comunicazione, tanto più cruciale trattandosi di una rete internazionale.

Il Cifta è il Comitato Internazionale delle Federazioni di Teatro Amatoriale di lingua e cultura neolatina. Attualmente è composto da 15 organizzazioni attive in 10 paesi di Europa, Africa francofona e Canada, che raggruppano oltre 10mila compagnie teatrali. A Liegi erano presenti i delegati di Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Spagna, Svizzera francese, Svizzera italiana, Marocco e Quebec. Il Cifta coordina le attività delle federazioni associate, gestisce un Forum tematico di studi teatrali, favorisce la partecipazione ai festival internazionali di teatro e ne organizza direttamente uno (Les Estivades in Belgio), tra i più prestigiosi a livello mondiale.

