Decreto Caivano, ok Cdm a nuove misure. Daspo urbano già dai 14 anni

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Caivano e il dl Sud. Nel primo testo previste nuove misure contro la criminalità minorile, nel secondo incentivi per lo sviluppo del Meridione.

“Abbiamo cercato di coniugare la necessità della repressione della delinquenza minorile con quella di consentire ai minori che hanno commesso crimini di poter trovare un percorso non solo punitivo ma anche rieducativo”, ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm.

”Questo decreto legge intende individuare un modello di intervento che varrà nell’immediato per Caivano e poi, a scadenze successive, per lo stesso territorio”, ma “anche per altre aree particolarmente degradate”, purché ne ricorrano “le condizioni”, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Il ”daspo urbano o dacur” potrà essere applicato ai minori già dai 14 anni, ”quindi il provvedimento abbassa la soglia dell’età di applicazione del provvedimento anche ai minorenni ultra 14enni, ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato il cosiddetto dl Caivano (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile).