La carenza di taxi non è solo un problema di Cremona, come ha dimostrato la polemica estiva innescata da Matteo Salvini. Ma sotto il Torrazzo il Comune corre ai ripari con la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di quattro nuove licenze, dando così attuazione a un’anticipazione che era stata fatta mesi fa dall’assessore Barbara Manfredini in merito alle criticità del servizio in città sollevate dal consigliere di Fratelli d’Italia Beppe Arena. Sono 29 le licenze che possono essere concesse nel Comune di Cremona, attualmente sono 24 quelle attive, fatti salvi alcuni pensionamenti.

“Sarebbe fondamentale che chi partecipa entrasse a far parte del consorzio”, afferma Gigi Violato, che rappresenta la categoria in Confartigianato. “Questo darebbe modo di poter estendere la turnazione e coprire così una più ampia fascia oraria”. Al consorzio di radio taxi aderiscono 17 operatori, il servizio è organizzato sulla base di un sistema di turnazione che copre un arco temporale che va dalle 6.00 alle 24.00.

In diverse occasioni Comune e taxisti hanno discusso sull’estensione dell’orario ma senza risultati in quanto a detta di questi ultimi a Cremona non ci sarebbe un giro di clienti sufficienti per giustificarla. “In passato avevamo provato a introdurre un numero telefonico per le chiamate notturne, ma non è mai stato utilizzato”, aggiunge Violato. “Oltretutto esiste un problema di sicurezza soprattutto in stazione, dove di notte girano alcool e droga”.

“Riteniamo che le quattro nuove licenze vadano a rispondere alle esigenze che sono state palesate dagli operatori del turismo, ma anche da CremonaFiere, teatro, Museo del Violino, oltre che da ristoratori e albergatori, per avere un servizio in più e garantire anche la copertura di fasce orarie ulteriori. L’idea infatti è anche quella di rivedere il regolamento e verificare al meglio le fasce orarie di servizio”, afferma Barbara Manfredini, assessore al Commercio, Turismo e Polizia Locale.

“Su questo ci sarà comunque un confronto in seno alla commissione taxi, abbiamo fatto già un’assemblea nei mesi scorsi nella quale ci siamo confrontati, terremo conto dei suggerimenti dei taxisti”.

Il termine ultimo per presentare domanda per l’assegnazione è il 6 ottobre. Tra i requisiti per l’ammissione al concorso c’è non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione (salvo riabilitazione), non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Cremona sia da parte di altri Comuni. Tra i titoli di preferenza, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto dei portatori di handicap. gb

