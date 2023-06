Taxi ancora al centro del dibattito pubblico con la risposta dell’assessore Barbara Manfredini che risponde all’interrogazione scritta del consigliere comunale Giuseppe Arena riguardante le licenze taxi.” Da tempo il tema della riorganizzazione e riqualificazione del servizio taxi è dibattuto sia in commissione consultiva sia nell’ assemblea del 21 aprile, in particolare sulla necessità di prevedere il servizio anche nel periodo notturno” dice Manfredini “Il tema richiede una serie di valutazioni in quanto dalla discussione sono emerse diverse criticità e problematiche che meritano attenzione ed approfondimento: il tema della sicurezza di notte, la necessità di riposare al mattino con il rischio di non soddisfare la reale richiesta di domanda durante la giornata, l’esigenza di conoscere il reale bisogno di servizio di notte per capire se è necessario istituire un servizio che copra tutto il periodo notturno e se sia sufficiente implementare il turno serale aumentando il numero delle auto in servizio e/o estendendo anche l’orario finale del turno (attualmente ore 24.00). Atteso che la nuova selezione pubblica per assegnare le licenze disponibili è imminente, si ritiene opportuno affrontare nuovamente la tematica dopo l’assegnazione delle nuove licenze per trovare soluzioni condivise nell’interesse di tutti”.

Nel Comune di Cremona attualmente sono autorizzati 24 tassisti ed un consorzio di radio taxi. Le postazioni di stazionamento dotate di colonnina telefonica sono due (piazza Roma e Stazione) e due pìazzole sono dedicate allo scarico e carico dei passeggeri (Ospedale e Porta Venezia)Il servizio è organizzato sulla base di un sistema di turnazione che copre un arco temporale che va dalle 6.00 alle 24.00. In base al vigente regolamento le prenotazioni di chiamata possono essere accettate solo se prese attraverso il radio taxi.

© Riproduzione riservata