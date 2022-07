Nuova area taxi in piazza Roma: il Comune corregge la sua precedente ordinanza e riduce da 10 a sette le postazioni riservate ai tassisti lungo il lato di via Manzoni. Con una ordinanza datata 21 luglio, viene così messa nero su bianco la decisione assunta dalla commissione taxi del 1 luglio, che modifica le scelte di un mese prima, quando era stato sancito lo spostamento per liberare tutto il lato di Galleria 25 aprile, farlo diventare pedonale e renderlo così idoneo ai plateatici. Uno spostamento che però aveva suscitato alcune critiche da parte di residenti che lamentavano di aver perso aree di sosta loro riservate senza che le nuove postazioni dei taxi fossero mai tutte utilizzate.

Nell’ultima riunione della commissione è stato concordato di modificare la turnazione del servizio, con l’inversione – nella fascia oraria dalle 7,00 alle 19,00 – del numero di autovetture distribuito su piazza Roma e piazza della Stazione, in modo da occupare meno postazioni nelle ore diurne, nella zona centrale. In pratica, se in precedenza erano 8 le vetture che stazionavano in piazza Roma e 5 quelle alla stazione, adesso avviene il contrario. Questa la distribuzione delle auto nell’arco delle 24 ore, stabilita nell’ultima commissione :

PIAZZA ROMA:

06.00 – 18.00 N° 2 autovetture

07.00 – 19.00 N° 5 autovetture

09.00 – 21.00 N° 2 autovetture

PIAZZALE DELLA STAZIONE

06.00 – 18.00 N° 2 autovetture

07.00 – 19.00 N° 8 autovetture

09.00 – 21.00 N° 2 autovetture

09.00 – 24.00 N° 2 autovetture

“La modifica è stata proposta dal Comune e l’abbiamo accettata, anche perchè effettivamente in stazione c’è maggiore richiesta”, commenta Gigi Violato, responsabile del settore per Confartigianato.

Sono 24 i taxi in servizio a Cremona, di cui 17 aderenti a Radiotaxi; i non aderenti ricevono le chiamate alla postazione telefonica collocata in piazza Roma e alla stazione. Inizialmente, quando era emersa la necessità di liberare il lato della galleria, i taxisti avevano fatto altre due proposte al Comune: corso Cavour oppure via Verdi, di fronte alla Banca d’Italia. Alla fine ha prevalso la proposta del Comune: il versante opposto di piazza Roma, che era tra l’altro la postazione originaria dei taxi anni addietro. gbiagi

