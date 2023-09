Si sono chiuse il 4 settembre 2023 le iscrizioni della prima edizione del concorso internazionale di canto su repertorio barocco “Cmc – Cavalli Monteverdi Competition”, che inaugura la sua fase preliminare con ben 128 cantanti provenienti da 29 Paesi del mondo: Italia, Argentina, Turchia, Cile, Repubblica Ceca, Svizzera, Australia, Francia, Hong Kong, Corea del Sud, Cina, Ungheria, Spagna, Polonia, Gran Bretagna, Giappone, Russia, Colombia, Croazia, Canada, Belgio, U.S.A., Cipro, Germania, Portogallo, Uruguay, Romania, Cuba, Lettonia. Una prima edizione che ha visto un boom di iscrizioni.

Giovani di grande talento, tutti under 35, hanno inviato le loro candidature nella speranza di accedere al concorso che avrà luogo dal 28 ottobre al 1° novembre a Crema e Cremona. Sarà una grande opportunità di crescita professionale per i concorrenti grazie alla possibilità di prendere parte alla produzione dell’opera “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi, prodotta dal Teatro Ponchielli di Cremona in occasione del Monteverdi Festival 2024. I candidati avranno inoltre la possibilità di vincere il premio speciale Francesco Cavalli – Camera di Commercio di Cremona pari a 5000 euro.

I 128 giovani cantanti iscritti, provenienti da ben 29 Paesi, dimostrano che Francesco Cavalli e Claudio Monteverdi, ancor oggi, sono riconosciuti a livello internazionale tra i compositori di riferimento del periodo barocco; a sottolinearlo anche le parole di Andrea Cigni, Sovrintendente del Teatro Ponchielli: “Sono molto felice per le tantissime adesioni arrivate per la prima edizione del Concorso. Non era affatto scontato, considerando il repertorio che proponiamo e la novità dell’iniziativa. Questo significa che non solo l’opera lirica è viva, ma anche il repertorio barocco da cui tutto nasce, repertorio che è particolarmente capace di attrarre la creatività emergente con centinaia di giovani artisti per un prezioso progetto che farà bene alla musica e al nostro splendido territorio ricco di tanto patrimonio musicale.”

“Un risultato straordinario che ci riempie di gioia e che segna una tappa importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio musicale barocco del nostro territorio, unico al mondo” aggiunge Francesco Daniel Donati de’ Conti, Direttore dell’Associazione Bottesini. “La soddisfazione è grande nel vedere Cremona e Crema unite verso obiettivi culturali comuni e di importanza strategica per le due città.”

Il “Cavalli Monteverdi Competition” è coprodotto dall’Associazione Musicale Giovanni Bottesini di Crema e dalla Fondazione Teatro “Amilcare Ponchielli” di Cremona, grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema, Camera di Commercio di Cremona, BCC Credito Padano, Associazione Popolare Crema per il territorio, COIM, Deustour, Rotary Club Milano Est, Inner Wheel Club Crema, Lions Club Crema Gerundo, Panathlon Club Crema.

