Il 28 settembre è pronto ad aprire a Castelvetro Piacentino, al centro Commerciale Verbena, l’ipermercato Rossetto che entra al posto del Bennet, chiuso a fine giugno. I lavori stanno terminando e il supermercato, che sta cerando personale (come si legge dal sito internet) si presenterà in un rifacimento nuovo all’interno. E per i primi 10 giorni di apertura l’azienda ha annunciato uno sconto del 10% sul totale del carrello della spesa. Il cartello con la data di apertura campeggia sullo stabile da martedì sera: il supermercato, che sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20, è pronto ad accogliere anche i clienti cremonesi. Il Rossetto di Cremona non chiuderà ma quella piacentina sarà dunque una seconda apertura. Federica Bandirali

