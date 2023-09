“Festeggeremo i vent’anni di storia di una scuola che è ‘pubblica’, cioè per tutti e ‘popolare’, perché non riservata ai ricchi”: così Paolo Emiliani, presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa Sacra Famiglia, definisce l’omonimo istituto paritario di via XI febbraio, a Cremona, che sabato 16 settembre chiamerà alunni, ex alunni, docenti e famiglie a salutare con una grande festa i primi 20 anni di gestione della scuola da parte della cooperativa, costituitasi nel 2003 grazie a 12 soci e grazie alla collaborazione con le suore della Provvidenza, proprietarie dello stabile dove risiede l’istituto formato da Primaria e Secondaria di primo grado.

Emiliani spiega che “l’iniziativa di sabato nasce per esprimere innanzitutto gratitudine a chi ha contribuito, in questi anni, a realizzare una grande realtà educativa che ha raddoppiato i suoi numeri: da 1 sezione a 2 per tutte le classi di elementari e medie, portando gli attuali iscritti a 380”.

Gratitudine, quindi, per chi lavora a scuola ogni giorno. Tra insegnanti, dirigenti, personale di segreteria e di sostegno, i dipendenti della cooperativa sono 50. “Sono loro i veri protagonisti dei buoni risultati visti fin qui – dice Emiliani –. E la soddisfazione delle famiglie è certificata anche dai numeri: in media, il 60% di chi frequenta le elementari prosegue iscrivendosi alla Secondaria di primo grado del nostro istituto”.

Una scuola votata all’attenzione particolare verso i fragili, per i quali, osserva Emiliani, “ci facciamo carico della gran parte del costo degli insegnanti di sostegno. È un aiuto fondamentale per le famiglie”. Medesima gratitudine è espressa alle suore della Provvidenza, ordine nato dal sacerdote piacentino don Francesco Torta, che all’inizio del secolo scorso fondò l’istituto “Sacra Famiglia”, sorto proprio in via XI febbraio per l’educazione dei bambini sordomuti. “Siamo riconoscenti alle suore – dice Emiliani – per la possibilità di essere subentrati a una grande esperienza educativa come la loro. È scattata da subito stima e collaborazione con chi, poi, fu il primo presidente della nostra cooperativa, Bruno Tira, e con don Alberto Mangili, che voglio ringraziare per l’impegno e la passione messi all’inizio della nostra avventura”.

Le suore della Provvidenza gestiscono ancora oggi, nel medesimo stabile, la scuola dell’Infanzia, i cui bambini sono, numeri alla mano, il primo bacino d’utenza per le elementari della Sacra Famiglia. “Anche in questo caso arrivano dalle classi dell’Infanzia, in media, un 60% di iscritti. Significa garantire una continuità educativa importante”.

La festa di sabato 16 settembre si svolgerà alle Colonie Padane a partire dalle ore 16, con “Giochi per tutte le età”; proseguirà alle 18 con lo spettacolo “Evviva gli sposi”; cena alle 19 e musica per tutti alle 21 dal titolo “Facciamo festa!”.

