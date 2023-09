Almeno 300mila persone in Italia, ogni anno, decidono di mettersi in proprio, dando vita ad una impresa. Spesso la difficoltà maggiore che queste persone affrontano è il reperimento delle informazioni necessarie e un facile accesso a un servizio di supporto e orientamento adeguato alle proprie esigenze.

A queste e ad altre necessità intende rispondere la piattaforma delle Camere di Commercio (https://sni.unioncamere.it/), realizzata da Unioncamere, che intende accompagnare gli aspiranti e neo imprenditori con servizi gratuiti virtuali e in presenza.

La nuova piattaforma del sistema camerale SNI – Servizio Nuove Imprese mette a disposizione materiali di approfondimento, informazioni, notizie e opportunità messe a disposizione dagli sportelli territoriali, tra cui il servizio gratuito “Punto Nuova Impresa” della Camera di Commercio di Cremona che offre servizi a supporto del l’avvio d’impresa.

“Da sempre la Camera di Commercio di Cremona è al fianco di chi vuole intraprendere una attività in proprio” spiega il Commissario Straordinario Dott. Gian Domenico Auricchio “mettendo in campo risorse e professionalità che possano supportare gli aspiranti e neo imprenditori nella difficile fase iniziale dell’avvio di una impresa creando opportunità e progettualità, anche in rete con altri enti pubblici e privati del territorio. La piattaforma SNI – Servizio Nuove Imprese rappresenta una porta d’accesso al mondo della creazione d’impresa e un luogo in cui reperire informazioni e contatti utili”.

La piattaforma renderà disponibili fino a fine marzo prossimo 18 seminari di prima sensibilizzazione, informazione e orientamento e 12 attività di informazione di tipo specialistico relativo ad attività dove esistono normative di settore (impresa femminile, migranti, start up innovative, imprese sociali). A queste attività si affiancheranno colloqui di primo orientamento e informazione in merito allo specifico percorso imprenditoriale e colloqui di approfondimento, più tecnici, con l’Esperto Risponde, a cura di esperti camerali dei diversi settori. Tutte queste attività si svolgeranno on line ma anche live, proprio per rispondere al meglio alle esigenze dell’utente.

Sul portale sono stati inoltre messi a disposizione due test di autovalutazione: Delfi, che consente all’utente di avere una misura delle proprie attitudini imprenditoriali e Ulisse, che permette di stimare i livelli e i fattori di rischio dell’attività che si ha in mente di creare.

© Riproduzione riservata