Seppure la scelta dei partiti attualmente sembri essere quella di tenere calme le acque, nelle stanze sono iniziati i primi movimenti. Nella prossima primavera 2024 Cremona sarà chiamata a scegliere il suo nuovo sindaco: nel centrosinistra ad ora il nome in quota è quello dell’attuale vicesindaco Andrea Virgilio, nel centrodestra invece sembra esserci ancora bisogno di tempo. Se ne è parlato con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura nel salotto di “Ogni giorno con noi” su Cremona1.

“Come partito di riferimento del centrodestra toccherà a noi di FDI fare una prima proposta. Non significa scartare subito le proposte degli altri partiti perché, comunque, valuteremo il profilo della persona”, dichiara Ventura. “Stiamo cercando. Ci incontreremo con gli alleati, valuteremo e faremo uno screening dei vari profili di eventuali candidati per arrivare ad un candidato unico”.

“Non vi verrà però dato in pasto fino a due mesi prima del voto – dice riferendosi alla stampa -. La persona andrà preparata ed istruita per farsi trovare pronta nel momento delle elezioni”.

La ricerca dunque continua, anche se da indiscrezioni sembra che lo schieramento voglia trovare un profilo femminile.

