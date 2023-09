Dopo una stagione andata a vuoto a causa dei tagli delle piante, il parco Avventura delle Colonie Padane potrà presto riaprire grazie a un progetto realizzato da uno studio di ingegneria per la cooperativa Gruppo Gamma che ha in gestione la struttura.

I lavori sono ormai imminenti e non è escluso che già dalla fine di ottobre il parco possa riaprire, anche a beneficio delle scuole, come avvenuto con successo negli anni passati. Saranno realizzati quattro nuovi percorsi aerei sostituendo in toto quelli esistenti, connotati da diversi colori a seconda delle difficoltà e di diverse lunghezze, dai più semplici verdi e blu, ai più avventurosi come il percorso rosso e la zip line. I percorsi in base alla loro accessibilità sono adatti a bambini, adolescenti e adulti.

Come prevede la norma, è prevista l’installazione di piattaforme in legno sui tronchi primari degli alberi e di elementi di arredo per consentire il passaggio fra una pianta e l’altra.

Il parco avventura è in gestione al Gruppo Gamma dal 2018 e la convenzione in essere ha validitá 10 anni. i considerazione di questi nuovi lavori sarà prorogata di 7 anni.

Undici gli alberi tagliati nei mesi scorsi, con conseguente smantellamento delle strutture e la mancata apertura del parco nella scorsa primavera estate. Tagli dettati da impellenti ragioni di sicurezza, a dispetto delle critiche piovute da diversi frequentatori della zona circa la salute di quelle piante, come spesso avviene in occasione degli abbattimenti. Oggi il parco è pronto a rinascere utilizzando fusti che garantiscono la massima sicurezza. Gb

