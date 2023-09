«La comunità di Pessina cremonese festeggia l’attivazione della casa dell’acqua di via Gramsci e ringrazia Padania Acque per tutte le attività che svolge in qualità gestore unico dell’idrico della provincia di Cremona», ha dichiarato il sindaco Ester Stanga. A tal proposito il primo cittadino ha ricordato la realizzazione dell’impianto di depurazione, opera dall’importante valore ambientale, e ha ringraziato Padania Acque perché si occupa anche di educare i cittadini a un uso rispettoso, consapevole e corretto della risorsa idrica promuovendo i valori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

La cerimonia inaugurale è proseguita con l’intervento del Presidente di Padania Acque Cristian Chizzoli, il quale ha invitato i bambini presenti e tutti gli abitanti di Pessina ad essere custodi della casa dell’acqua, utilizzandola quotidianamente per bere un’acqua di qualità e sicura. «L’acqua distribuita da Fonte Pessina – ha concluso – ha le stesse proprietà e caratteristiche dell’acqua potabile disponibile nelle nostre case, buona da bere e controllata, ma alla casa dell’acqua è disponibile anche frizzante e fresca».

L’Amministratore delegato di Padania Acque Alessandro Lanfranchi si è rivolto ai cittadini sottolineando l’importanza di creare e potenziare i servizi a beneficio delle comunità, soprattutto di quelle più piccole, per migliorare la qualità di vita e per garantire lo sviluppo del territorio. L’A.D. Lanfranchi ha poi spiegato che dal prossimo 2 ottobre il prelievo di acqua da Fonte Pessina resterà gratuito, ma l’erogazione avverrà mediante codice QR Code con un limite di utilizzo per evitare lo spreco della risorsa causato da usi eccessivi e impropri. Ogni nucleo familiare residente, le utenze condominiali e i titolari di pozzi privati con scarico nella fognatura pubblica, potranno prelevare, grazie all’utilizzo del codice corrispondente alla propria utenza riportato in bolletta e che si può scansire e usare anche da cellulare anche attraverso l’applicazione Acqua Tap, fino a un massimo di 8 litri di acqua potabile al giorno, quantitativo adeguato all’uso corretto di acqua da bere e non destinata ad altri usi domestici e civili.

L’inaugurazione è terminata con il tradizionale taglio del nastro e si è conclusa con l’omaggio delle borracce Goccia da parte dalla mascotte Glu Glu.

