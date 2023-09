Una domenica decisamente movimentata per il centro di Cremona: questa mattina cremonesi ma anche turisti in città per le diverse attività che hanno preso vita tra Piazza Duomo Corso Campi e Piazza Roma: dalle moto e bici d’epoca del Cavec alle Invasioni Botaniche, che stanno profumando e colorando Cremona. Senza dimenticare il mercatino dell’antiquariato di piazza Stradivari. Tante le borsine che si sono viste in giro, piene di acquisti curiosi. Un’attenzione particolare anche alle attività delle forze dell’ordine, polizia stradale in primis, presente con uno stand. fb

© Riproduzione riservata