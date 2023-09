Polizia Stradale in prima linea nella mattinata di domenica in centro storico, dove, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, gli agenti, insieme al comandante Federica Deledda, hanno incontrato i cittadini per sensibilizzarli alla sicurezza stradale. L’iniziativa, denominata Roadpol Safety Days, comporta anche un’intensificazione dei controlli, insieme al network delle polizie stradali europee. polizia

“Hashtag e claim dell’evento è #zeromeanslife, che sta a indicare l’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere sotto l’egida dell’Unione Europea” sottolinea Deledda. “Ossia, entro il 2030 il dimezzamento delle morti da incidente stradale, e entro 2050 l’azzeramento delle stesse”.

Per questo la Polizia Stradale di Cremona ha voluto essere presente in piazza, in una duplice veste. “Con le nostre due moto storiche, la Guzzi Falcone e la Guzzi California, abbiamo partecipato alla manifestazione motociclistica promossa dal Cavec” sottolinea il comandante. “Con esse, erano presenti anche i mezzi che oggi fanno servizio sulle strade”. Dall’altra parte, allo stand i poliziotti hanno potuto incontrare i cittadini e parlare con loro delle tematiche inerenti la sicurezza stradale. “Abbiamo parlato di eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e distrazione: quelli che definiamo i killer alla guida, perché sono i principali responsabili degli incidenti più gravi” spiega ancora Deledda. La manifestazione proseguirà tutta la settimana, con attività dedicate alla sicurezza stradale. LaBos

