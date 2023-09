Successo per La Cicloturistica Cremonese, manifestazione ciclistica non competiviva che sta diventando sempre più un appuntamento imperdibile per gli amanti delle due ruote, e che quest’anno vede oltre 25o partecipanti e che è dedicata alle città murate. Promossa dal Club Ciclistico Cremonese, la due giorni ha preso il via sabato 16 settembre, ma è entrata nel vivo nella giornata di domenica, quando sono partiti ben 4 diversi tour, per diverse categorie di appassionati: il lungo da 130 km su terreno misto, il lungo da 120 tutto su strada, il percorso intermedio misto da 80 chilometri e il tour ‘enogastronomico.

Quest’ultimo ha visto i ciclisti attraversare il centro storico di Cremona, con arrivo a Casalbuttano, dove hanno potuto fare una prima sosta in piazza per degustare il torrone di Rivoltini. Si è poi proseguito su strade di campagna, verso Farfengo dove i partecipanti hanno potuto visitare un allevamento di bufale e assaggiare i formaggi. Da li la passeggiata è proseguita lungo il Po, per poi tornare a Cremona.

Anche gli altri tre percorsi hanno potuto usufruire di un punto ristoro durante il tragitto, con prodotti tipici come torrone, grana padano e provolone. Tutti e quattro i tour sono stati l’occasione per conoscere persone nuove, socializzare, fare movimento, ma anche visitare il territorio, e ammirare alcune cascine storiche. Tra i partecipanti anche diverse persone provenienti da province limitrofe, e addirittura alcuni ciclisti tedeschi e americani.

Per tutti la conclusione del giro è stato il Camping Parco al Po di Cremona, dove i partecipanti si sono poi radunati per pranzare insieme con cotechino e altri prodotti tipici.

