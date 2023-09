Dopo il successo della prima edizione di Cremona Olistica nell’autunno 2022, sabato 7 e domenica 8 ottobre torna l’appuntamento con il benessere, nella splendida cornice delle Colonie Padane di Cremona (ore 9-19). L’evento è stato presentato lunedì mattina nel corso di una conferenza stampa, alla presenza di Guido Vaudetto, organizzatore, Franca Zucchetti, consigliere comunale ed Emiko Yasuda operatore Reiki. Grazie agli ampi spazi coperti, l’iniziativa si svolgerà a prescindere dalle condizioni metereologiche. L’ingresso è libero, gratuito, adatto a tutte le età.

Ad accogliere i visitatori, circa 40 operatori olistici, in collaborazione tra di loro e con diverse realtà territoriali. Un’opportunità per conoscere nuove discipline utili a sostenere il benessere psico-fisico, a contrastare gli effetti a lungo termine della pandemia e a vivere più serenamente i momenti di incertezza; per sperimentare sulla propria pelle strumenti pratici e accessibili, collaudati ed efficaci, complementari e integrativi, cogliendone i benefici e facendone tesoro.

Il ricco programma prevede conferenze di presentazione e formazione, trattamenti e sessioni di pratica, individuali e di gruppo. Sarà possibile sperimentare diverse tipologie di yoga e massaggio, ta ji quan, meditazione, danza, riflessologia, kinesiologia, iridologia, reiki, tarocchi, enneagramma, cristalli, bagni sonori con strumenti quali tamburo sciamanico, gong, campane tibetane, hang. Sono previsti anche momenti specifici per bambini.

L’evento nasce da un’idea del consiglio direttivo dell’Associazione Sportivo Dilettantistica Confluenze Armoniche, rappresentato dalla presidente Elena Biazzi, insegnante di yoga e qi gong, formatrice di Yoga Nidra e Yoga della Risata, counselor, referente di zona di ScalarPrana. L’Asd opera sul territorio dal 2014, ha sempre avuto una vocazione per l’integrazione dei saperi e la cooperazione tra i professionisti, con lo scopo di orientare tutte le sue attività, sportive e di promozione sociale, verso esperienze concrete di pace e benessere.

Partendo dalla consapevolezza che la pandemia ha contribuito ad aumentare le situazioni di disagio, i cui effetti a lungo termine avranno ricadute anche in futuro sull’umore, sulla salute mentale e sul benessere in generale (evidenziati da diversi studi scientifici di cui si allegano link), l’evento consente ai professionisti di proporre le loro attività, offre un’occasione di incontro all’aperto, consegna ai partecipanti esperienze dirette e strumenti pratici per affrontare i momenti di crisi e funge anche da attrattiva per una visita culturale ed enogastronomica della città.

IL PROGRAMMA

