Giornata di benvenuto agli studenti nel Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia Campus di Cremona, che ha sancito l’avvio del nuovo anno accademico con diversi appuntamenti: dai saluti alle matricole dei docenti referenti dei corsi di laurea alla lectio magistralis del Direttore Claudio Vela.

Per chi si è appena iscritto all’ateneo il welcome day è un modo per inserirsi nella vita universitaria, come racconta la rappresentante degli studenti Francesca Pinna. A Palazzo Raimondi vengono proposte inoltre numerose attività culturali, come il coro Facoltà di Musicologia presieduto da Emanuele Cristini. Fra i consigli dati da chi frequenta il Campus di Cremona già da qualche anno c’è quello di partecipare attivamente alla vita universitaria, affinché l’esperienza risulti formativa sotto il profilo sia personale che accademico.

Il servizio di Federica Priori

