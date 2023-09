Un anno di governo Meloni: il bilancio di Fratelli d’Italia a Cremona è stato illustrato nel pomeriggio di lunedi 18 settembre dal senatore Renato Ancorotti, dal coordinatore provinciale Stefano Foggetti e dal senatore Gianpietro Maffoni in un incontro a SpazioComune moderato da Guido Lombardi, direttore di CremonaOggi e Cremona1. Assente invece Marcello Ventura, trattenuto da un altro impegno.

“Un anno positivo”, ha detto Foggetti, “pur in un contesto internazionale difficile. “Meloni ha il merito di spiegare a chiare lettere agli italiani quello che c’è di bello ma anche di meno bello”, ha detto Foggetti, “come un vero politico deve fare, spiegando le difficoltà del Paese e anche come risolverle”. Sul terreno delle prossime amministrative ancora nulla di ufficiale: “Cremona è una partita importante – aggiunge – veniamo da 10 anni di sinistra, faremo l’impossibile per far sì che ora arrivino cinque anni di centrodestra”.

Per il senatore Ancorotti, il governo Meloni ha affrontato un anno difficile, “la situazione è complicata e ci vorrà del tempo, e d’altra parte siamo stati eletti per governare cinque anni. Alcune cose sono state fatte subito e penso ad esempio al taglio del cuneo fiscale. E’ stato fatto poco, si dirà, ma si è dovuti partire con le disponibilità che c’erano, poi si dovrà continuare su questa strada: si tratta di una detassazione che serve per incrementare l’economia”.

Il tema degli ultimi giorni è l’immigrazione: “Tema complesso, da trattare con umanità, a vedere queste persone piange il cuore. Ma il problema va affrontato nei Paesi d’origine, queste persone vanno aiutate là. Anche da parte di esponenti dell’altra parte politica comincio a sentir dire che forse il blocco navale è una delle ipotesi da percorrere, ma lo deve fare l’Europa. Noi possiamo ricevere migranti, ma vanno formati in Africa e poi portati qui quando abbiano già una certa conoscenza del nostro Paese e con un minimo di formazione”.

“Meloni – ha poi aggiunto – non è la fatina buona che arriva con la bacchetta magica. Si sta impegnando per risolvere tutti i problemi che sono sul tavolo ma che non si risolvono dall’oggi al domani”.

Accanto ai due rappresetanti di FDI cremonesi, anche il senatore Gianpietro Maffoni: “Il bilancio di questo primo anno è positivo, questo è un governo che sarà di lunga durata a differenza dei precedenti, retti da maggioranze molto fragili con lo spettro delle elezioni. Al Paese occorrono scelte strutturali nell’interesse degli italiani, sono convinto che nei prossimi 5 anni avremo dei bei risultati”.

Nicoletta Tosato – Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata