Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di mercoledì, in una cascina di Grontardo, dove un operaio di una ditta esterna è rimasto ferito alla testa. Erano circa le 14 e l’uomo, che stava effettuando alcuni lavori di manutenzione della struttura, quando è rimasto colpito da una trave di legno che stava maneggiando. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che l’hanno trasportato in ospedale a Cremona.

Per ricostruire la dinamica degli eventi sono intervenuti i Carabinieri di Vescovato, insieme al personale di Ats Val Padana. Secondo quanto emerso, l’uomo, un 61enne residente in provincia di Brescia, sarebbe entrato in una stalla con in mano l’asse di legno, con cui avrebbe inavvertitamente urtato le pale di alcuni grossi ventilatori per l’areazione dei locali. A causa dell’urto, l’asse gli sarebbe rimbalzata contro il capo. LaBos

© Riproduzione riservata