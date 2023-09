Nuovo incontro preparatorio al Teatro Monteverdi in vista della ventinovesima Festa del Volontariato, in programma domenica 1° ottobre, organizzata dal Comune di Cremona in partnership con CSV Lombardia Sud ETS e Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona, Soc. Coop. Cosper, Soc. Coop. Meraki, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, che ha dato il proprio contribuito per la realizzazione.

Numerosi i rappresentanti del Terzo Settore iscritti alla manifestazione che hanno partecipato all’appuntamento con il Comitato Promotore della Festa composto da Comune di Cremona (assessore Luca Zanacchi), CSV Lombardia Sud ETS (Giorgio Reali), Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona (Donata Bertoletti). L’incontro è stato un importante momento di confronto tra differenti generazioni di volontari e volontarie e, coerentemente con il tema della Festa – “Futuro Prossimo. Volontariato. Giovani. Prossimità” – ha messo al centro proprio le testimonianze e le riflessioni dei giovani e delle giovani che hanno aperto l’appuntamento prefestivo. Si sono infatti avvicendati sul palco del Monteverdi Giovanna Mazzini, che ha presentato la sua tesi di laurea intitolata Il termometro del Volontariato; Paolo La Sala e Giulio Ferrari, giovani impegnati rispettivamente nel Comitato di Quartiere Boschetto – di cui La Sala è vicepresidente – e Zaist – di cui Ferrari è presidente, che hanno brevemente illustrato l’esperienza dei progetti “CrEvolution” e “Ci sto? A(f)fare fatica!” insieme a ragazze e ragazzi coinvolti nei progetti stessi; Aurora Vicardi e Nicole Camiciottoli, che hanno proposto alcune riflessioni di carattere intergenerazionale sul senso del “fare volontariato” alla luce delle esperienze di AUSER VolontariAmo! e La bottega delle idee per poi illustrare sinteticamente il progetto Sulle spalle dei giganti; Giada Vicari, già volontaria di Servizio Civile Volontario presso CSV sede di Cremona, con il racconto del progetto Volontariato Estivo, rielaborato in maniera creativa dalla stessa Vicari nell’installazione L’alveare dei volontari realizzata ad hoc per la Festa 2023. Sono stati infine esposti i contenuti e gli aspetti logistico-organizzativi della manifestazione.

L’attenta platea di volontarie e volontari di varie associazioni ha potuto in tal modo cogliere il crescente interesse delle giovani generazioni per la costruzione di rapporti significativi con la comunità in una prospettiva di sviluppo del senso di appartenenza ai contesti di vita. Inoltre, la significativa partecipazione di organizzazioni del Terzo Settore alla Festa del Volontariato edizione 2023 testimonia il desiderio del mondo del volontariato di essere presente nella città attraverso l’impegno di ogni associazione per la costruzione di una rete di solidarietà a disposizione dei cittadini. Una rete tessuta da differenti generazioni di volontarie e volontari. La Festa del Volontariato cremonese 2023 si inserisce in Cremona d’Estate, programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa Restiamo Insieme, promossa e finanziata da Regione Lombardia.

© Riproduzione riservata