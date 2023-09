Tutela del verde già presente in città, ma anche riqualificazione e integrazione degli elementi del paesaggio impoverito dall’attività umana e da eventi meteo. Questo l’obiettivo del Piano del Verde, lo strumento di pianificazione commissionato dal Comune allo studio di architettura e paesaggio di Gianluca Ramo, che questo pomeriggio ha presentato una sintesi del lavoro in sala Quadri, davanti alle commissioni congiunte Territorio e Promozione della Città.

La città è stata suddivisa in cinque ambiti all’interno dei quali il verde riveste funzioni e importanza diverse, dal centro storico all’ambito periurbano, fino ad arrivare alla campagna e golena, con una fascia di transizione che favorisca il passaggio tra l’ambiente costruito e lo spazio agricolo.

Previsti due circuiti alberati attorno ala città: uno che la circonda in corrispondenza della cerchia muraria, un altro a fare da cuscinetto attorno alla tangenziale.

Interessante il discorso sulle cascine, parte integrante del paesaggio cremonese, per le quali viene auspicata la realizzazione di una rete che le valorizzi. Edifici spesso abbandonati, che meritano una riqualificazione anche dal punto di vista sociale.

Si ipotizza anche un ecomuseo delle acque per spiegare che parlare di natura a Cremona non significa solo pensare a Po e Morbasco ma esiste una rete idraulica sorta per esigenze agricole ma che ha acquisito un alto valore economico culturale e paesaggistico.

Cremona non ha bisogno di “più” verde, hanno detto gli esperti, ma di verde ben distribuito e localizzato in modo razionale: in alcune zone le piante sono ad esempio troppo ravvicinate non possono sviluppare radici e chiome come dovrebbero, per questo dovrà essere fatta una razionalizzazione della vegetazione in modo da favorire la manutenzione.

Quindi non nuove piante a caso ma, ad esempio, potenziare i boschi filtro tra attività industriali e l’abitato.

“C’è tutta una parte a nord della città che è un ambito ancora rurale”, ha detto l’assessore al Verde Luca Zanacchi, lanciando l’idea di recuperare la rete idrografica di quella zona e il patrimonio degli edifici rurali, annunciando anche l’ormai quasi definitiva stesura di un regolamento per il verde che sarà incluso nel Piano e che conterrà le norme su manutenzione e tipologie di verde a seconda delle zone”.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata