Una nuova serie di proposte turistico-culturali per conoscere la vita e le opere del pittore vedutista cremonese Giuseppe Felice Vertua in occasione della mostra curata da Raffaella Poltronieri e allestita presso il Museo Diocesano di Cremona dal 16 settembre al 19 novembre 2023. Nuova edizione per “Passeggiate Cremonesi”, rassegna ideata da Target Turismo Cremona con lo scopo di valorizzare e conoscere maggiormente aspetti noti e meno noti, personaggi e vicende della storia cittadina: sarà interamente dedicata al pittore Giuseppe Felice Vertua e alla Cremona di metà Ottocento con cinque appuntamenti, ognuno diverso dall’altro, per scoprirne l’opera, la produzione, ma anche i luoghi, gli scorci e i paesaggi dove il pittore visse e operò. Primo appuntamento Domenica 24 settembre alle 15.00 con la visita alla mostra allestita presso il Museo Diocesano, per ammirare dal vivo i dipinti di Vertua, con il racconto delle sue opere insieme ad aneddoti e curiosità. Le proposte proseguono poi domenica 1 ottobre sempre alle 15.00 con la visita a Villa Manna Roncadelli Vaghi, raffigurata in uno dei quadri più grandi di Vertua esposti in mostra e che era collocato in origine proprio in uno degli ambienti interni della villa. La nobile dimora viene aperta in via straordinaria con visite guidate in compagnia degli attuali proprietari. Domenica 15 ottobre invece alle 14,30, una biciclettata en plein air nelle vie cittadine e lungo gli argini del Po, guidati da uno storico dell’arte, per ritrovare le vedute e i paesaggi che il pittore Vertua ha impresso sulle sue tele circa 200 anni or sono. Sabato 28 ottobre alle 15 nuovo appuntamento dedicato alla città, con le sue strade, le sue chiese, i suoi palazzi, principale fonte di ispirazione della produzione di Giuseppe Felice Vertua: una passeggiata nelle vie del centro storico per un tuffo nella Cremona di metà Ottocento, dove verranno illustrati storia dei luoghi che si ammirano nei quadri del Vertua, le case dove ha abitato e la vita quotidiana d’antan attraverso episodi della biografia del pittore. Ultimo appuntamento della rassegna domenica 5 novembre sempre alle 15.00 con una nuova visita alla mostra presso il Museo Diocesano.

