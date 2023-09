Ammonta a mille Euro il ricavato delle libere offerte fatte dalle persone che hanno partecipato alle tre proiezioni tenutesi all’Arena Giardino nell’ambito della rassegna Letture sul Po, iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Cremona ed i Comuni del Parco locale di Interesse Sovracomunale (Plis) del Po e del Morbasco, giunta alla sua quarta edizione. Questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, il vice sindaco Andrea Virgilio, insieme al gestore del cinema all’aperto Giorgio Brugnoli, ha consegnato la somma raccolta grazie alla generosità dei cittadini cremonesi al presidente delle Cucine Benefiche di San Vincenzo de’ Paoli di Cremona, Massimo Fertonani, affiancato da Paola Azzoni, responsabile del Centro di ascolto del Direttivo San Vincenzo.

Le Cucine Benefiche da anni sono impegnate in servizi alla cittadinanza in difficoltà, con dignità e rispetto per la persona. Un gesto di solidarietà davvero significativo a suggello di una rassegna che cerca di unire al ricco programma di eventi di carattere ambientale e culturale, anche aspetti con un risvolto più sociale, valorizzando così il territorio sotto molteplici aspetti.

La rassegna Letture sul Po è infatti oramai un lungo viaggio che, partendo da Cremona, si è poi dipanato lungo il territorio del PLIS del Po e del Morbasco privilegiando le aree verdi, così come i luoghi più significativi e identificativi per i vari comuni che ne fanno parte: San Daniele Po, Pieve d’Olmi, Sesto ed Uniti, Castelverde, Bonemerse, Spinadesco e Stagno Lombardo, valorizzandone le caratteristiche naturalistiche e culturali. Un percorso che ha avuto come filo conduttore quest’anno la possibilità e la fruizione dei territori intorno al Po, elemento quest’ultimo di ispirazione per professionisti, autori, poeti e cittadini.

“La quarta edizione della rassegna ‘Letture sul Po’, tutt’ora in corso, ha il pregio di ripercorrere momenti di vita legati al Grande Fiume, presenti e passati, che segnano ancora oggi le sue sponde. Un vero e proprio racconto narrativo, con risvolti sociali, culturali, oltre che dedicati alla tutela e alla conoscenza dell’ambiente, capace di narrare con più linguaggi il nostro territorio in maniera coinvolgente, anche tramite la realizzazione di eventi in grado di promuovere l’aggregazione e la socializzazione, in particolare grazie alla collaborazione dei sindaci dei Comuni del Parco del Po e del Morbasco, che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita della rassegna e di tutte le attività di promozione del Plis”, è il commento del vice sindaco Andrea Virgilio.

In continuità con gli eventi di Letture sul Po e la rassegna proposta all’Arena Giardino, come comunicato a margine della consegna, è stato deciso di continuare questo percorso culturale con altre tre proiezioni che si terranno al Cinema Chaplin di Cremona nei prossimi mesi, sempre ad ingresso libero e gratuito.

Tra i primi titoli proposti spicca Prima della rivoluzione, regia di Bernardo Bertolucci con Adriana Asti (Italia 1964): ambientato nella natia Parma, il film segna la svolta artistica di Bernardo Bertolucci che fotografa e dà voce all’insoddisfazione di una generazione che, tra paure e desideri, in pochi anni verrà travolta dagli avvenimenti del ’68.

Altro film in programma è Centochiodi, regia di Ermanno Olmi con Raz Degan (Italia 2007), una storia di amicizia, vita quotidiana e amore di un giovane professore di successo dell’Università di Bologna, che, a causa di una difficile indagine, si butta tutto alle spalle andando a vivere in una remota località sulle rive del fiume Po.

Un viaggio tra le sponde del Po con risvolti storici, legati alle tradizioni delle popolazioni rivierasche oltre che alla cinematografia più e meno recente legata al Grande Fiume.

